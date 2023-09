Waarpraatsje: Kreas wykein

DE JOUWER – It hat freed efkes reind, mar in wiete boel waard it net. It wykein sjocht der goed út. It bliuwt drûch en it sil wer wat waarmer wurde.

Sneon skynt de sinne geregeld, mar de loft is sa út en troch ek (foar in part) berûn. Yn ‘e moarntiid stiet der hast gjin wyn, mar yn ‘e middei is de wyn matich út it súdwesten. It wurdt krekt gjin 20 graden.

Snein feroaret der net folle. De sinne sil grif wol te sjen wêze, mar it wurdt net in strieljende dei. By in matige súdwestewyn is it 20 graden.

It waar foar moandei liket bot op dat fan it wykein. In berûne loft en wat sinne wikselje inoar ôf en by in matige súdwestewyn wurdt it mei goed 20 graden noch wat waarmer.

Jan Brinksma