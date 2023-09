Waarpraatsje: Kreas neisimmerwaar

DE JOUWER – Wy hawwe op it stuit moai neisimmerwaar en dat bliuwt ek noch in pear dagen sa.

Moandeitenacht is it drûch en by hast gjin wyn leit de temperatuer om de 10 graden hinne.

Tiisdei skynt de sinne geregeld en der stiet net in soad wyn, mar yn it Waadgebiet sil de wyn yn ‘e moarntid matich wêze en út it súdeasten komme. It wurdt in graad as 20.

Woansdei sil it noch wat waarmer wurde.

Jan Brinksma