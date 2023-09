Waarpraatsje: it is hjerst en it waar hâldt him deroan

Sa’t al ferwachte waard, it wie hjoed in suterige dei. Jûn en fannacht kinne we ek wer buien ferwachtsje mei in swakke oant matige en by de kust lâns krêftige wyn. De temperatuer sakket oan sa’n 12 graden.

Freedtemoarn krije we ek noch wolris in bui, mar letter op ’e dei kin de sinne der ek wol by komme. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns krêftich. De termometer sil net heger as 18 graden oanjaan. De wyn is súdwestlik en wurdt matich oant frij krêftich.

Moarntejûn krije we wol wer in pear buien. By en op de Iselmar kinne se fûl wurde en is der kâns op ûnwaar.

Waarnimmer