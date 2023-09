Waarpraatsje: Hast tropysk

DE JOUWER – It wie tiisdei in hiel waarme neisimmerdei en dat tige waarme waar hâlde we noch in pear dagen.

Tiisdeitenacht is it helder en by hast gjin wyn kuollet it ôf nei 15 graden.

Woansdei skynt de sinne fan ‘e iere moarn oant yn ‘e jûn. Der stiet earst hast gjin wyn, mar letter in swakke oant matige súdeastewyn. It wurdt op in soad plakken hast 30 graden.

Tongersdei en freed feroaret der neat oan it seldsum waarme waar yn dizze herstmoanne.

Jan Brinksma