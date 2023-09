Waarpraatsje: Freed rein

DE JOUWER – It wie in kreaze mar wol skiere tongersdei. Freed reint it in skoft.

Tongersdeitenacht sil it sa út en troch reine. Der is hast gjin wyn, mar by de kust lâns stiet in frij krêftige súdwestewyn. Mei 14 graden is it wol wer in mylde nacht foar de tiid fan it jier.

Freed is it skier en it reint sa út en troch. Yn ‘e middei falle der in pear buien, mar letter kin it ek wat opklearje en wurdt it drûch. De sude- oant súdwestewyn is swak oant matich. Yn ‘e rin fan ‘e dei rommet de wyn fierder nei it noardwesten. De temperatuer leit om de 19 graden hinne.

Yn it wykein is it, sa goed as, drûch en noch hieltyd oan ‘e waarme kant.

Jan Brinksma