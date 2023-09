Waarpraatsje: earst noch hinne en wer, mar geandewei wat waarmer

Jûn en fannacht kin it op plakken wiet wurde; ûnwaar is net hielendal útsletten. De súdwestlike wyn is matich. De termometer sakket nei in graad of 11.

Sneon wikselje buien en sinne inoar ôf. De matige wyn is earst súdwestlik en rommet letter nei it noardwesten. De maksimumtemperatuer leit om de 17 graden hinne.

Fan snein ôf binne der opklearringen en wurdt de kâns op buien lytser. De temperatuer kin oerdei nei 22 graden oprinne en nachts nei 11 graden sakje. De wyn giet stadich nei it súdeasten en is swak.

