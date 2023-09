Waarpraatsje: Drûch wykein

DE JOUWER – It bleau freed drûch yn Fryslân en it wie kreas simmerwaar. It wykein sjocht der ek goed út.

Sneon skynt de sinne geregeld en it bliuwt, nei alle gedachten, drûch. Der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar waait in matige noardewyn. It wurdt 20 graden.

Snein feroaret der net in soad oan it rêstige waar. De sinne sil grif skine, mar in strieljende dei wurdt it net. By in swakke noardewyn wurdt it wer 20 graden.

Fan moandei ôf krije wy in hiel skoft waarm en sinnich neisimmerwaar. Op moandei skynt de sinne al flink en by in swakke eastewyn sil it goed 20 graden wurde.

De oare dagen fan takomme wike wurdt in noch in hiel stik waarmer en it sille ek strieljende dagen wêze.

Jan Brinksma