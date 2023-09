Waadfilmfestival op fjouwer lokaasjes oan ’e kust

Stichting Lânskipstriënnale 2023 organisearret mei û.o. Stichting Nederlânske Kultuer en Erfgoed Inisjativen, It Frysk Filmargyf, Filmferiening Grinslân en Stichting Byldline in filmfestival, wijd oan de prachtige ferhalen fan it Waadkustgebiet. Mei-inoar hawwe sy in moai filmoanboed selektearre mei ferhalen oer it Waadkustgebiet. Dit wykein wurde ferkate films útstjoerd op ûndersteande lokaasjes.

Den Helder – Theater de Kampanje: Film Silence of the Tides

Yn Theater De Kampanje yn Den Helder sil it publyk meinommen wurde op in meislepende reis troch de betsjoenjende wrâld fan Silence of the Tides. Dy film beljochtet de mystyk fan de Waadsee en lit sjen hoe’t it tij it lânskip foarmet en it libben deromhinne beynfloedet.

Ofslútdyk – Audiofisuele útstalling Zuiderzee in Beeld en Verhalen

De Ofslútdyk wurdt transformearre yn in libbene audifisuele útstalling, dêr’t besikers genietsje kinne fan Zuiderzee in Beeld en Verhalen. De útstalling bringt it rike erfgoed en de skiednis fan de Sudersee ta libben en lit sjen hoe’t dat wetter evoluearre is ta it unike Waadkustgebiet fan hjoeddedei.

Penjum – Fiktoriustsjerke: Film Pionier

Yn de prachtige Fiktoriustsjerke yn Penjum kinne besikers genietsje fan de film Pionier, dy’t it ferhaal fertelt fan de moedige pioniers dy’t de Waadkust foarme hawwe en dy’t de bân tusken minske en natuer yn dat bysûndere gebiet beklammet.

Piterbuorren – Doarpshûs: Ferskate koarte en langere films

It doarpshûs fan Piterbuorren sil in rige koarte en langere films fertoane dy’t de mearsidigens en skjintme fan de Waadkust op ferskillende manieren beljochtsje. Fan prachtige lânskippen oant nijsgjirrige ferhalen.

Op de webside fan Visit Wadden is it folsleine programma te finen en binne kaarten te bestellen.