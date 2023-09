Topografyske Wurkgroep: Digitale taaltwang!

Wa is der sleau, de Fryske Akademy of de dielnimmer oan de Akademydei?

Freed is it de 85ste jierdei fan de Fryske Akademy. Leden, stipers en oare belangstellenden waarden útnûge om har foar 1 septimber oer it ynternet oan te melden. Soks is ommers hiel ienfâldich hjoed-de-dei.

Mar as jo de link foar it opjaan dan folgje, komme jo by de firma VanPlan. Dêr moatte jo it kaartsje foar de Akademydei bestelle. En hoe lang oft wy ek sykje, wy fine by dy firma allinne mar in Nederlânsktalich ynfolformulier. Sels de Frysktalige wjergaders fan de Fryske alve stêden binne net yn dat formulier te krijen. Dat lêste om’t de firma wol de offisjele plak- en strjitnammen brûkt. No is ús wurkgroep út soarte foar it brûken fan sokke offisjele nammen binnen de Nederlânsktalige kontekst.

Mar fan de Fryske Akademy ferwachtsje wy dat op in oanmeldformulier de wurktekst Frysktalich is en ek dat alle ynwenners fan ús provinsje de eigen Frysktalige strjit- en plaknammen brûke kinne. Boppedat soe it goed wêze dat de dielnimmers net sûnder derby nei te tinken in Nederlânsktalich formulier ynfolje.

Fan de FRYSKE Akademy hiene wy dochs wat mear respekt foar it eigen publyk ferwachte.

Topografyske Wurkgroep Fryslân

4 septimber 2023

towufrysk@knid.nl