Streektaalkonferinsje yn Frjentsjer

Ferslach

Op freed 22 septimber waard yn Frjentsjer in streektaalkonferinsje holden fan de Stichting Nederlandse Dialekten (SND). It tema wie de ‘Zichtbaarheid van streektalen in de openbare ruimte’. Wethâlder Jan Dijkstra fan gemeente Waadhoeke iepene de konferinsje. Doe krige deputearre Eke Folkerts fan de provinsje Fryslân de streektaalatlas oanbean. Ut dat streektaalûndersyk komt ûnder oaren nei foaren dat it Amelânsk en it Staversk it meast brûkt wurdt. Mar op ’t Bilt en yn Hylpen prate de minsken ek in protte yn de streektaal.

Mobyl spraaklab

It moarnsprogramma bestie út lêzingen. Op it aljemint kamen it taalpromoasjebelied fan de Afûk en de meartaligens op skoallen en yn biblioteken. Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma sleat de moarn ôf mei gedichten. Foardat se oan ’e lunch giene, rûnen ferskillende besikers earst noch efkes nei it mobile spraaklab fan de Rijks Universiteit Groningen. Dat stie op it parkearplak fan it gemeentehûs fan Waadhoeke, dêr’t it kongres holden waard.

Sichtberens en hearberens fan it Drintsk

Nei it middeisskoft naam presintator Gerard de Jong de mikrofoan wer yn ’e hân. De meartaligheidskoördinator fan Waadhoeke kundige Renate Snoeing oan fan Huus van de Taol. Sy hold in praatsje oer it Drintsk. It Drintsk-Nedersaksysk is sûnt 1996 offisjeel in streektaal.

“De sichtberens is wichtich,” sei Snoeing, “mar de hearberens ek. Dat kin by de gemeenten yn Drinte wol in stik better. Bygelyks by riedsgearkomsten. It ekskús is dat net elkenien it Drintsk ferstean kin. Posityf is dat der no yn fjouwer gemeenten twatalige plaknammebuorden delset wurde kinne.”

Huus van de Taol siket de media sels op, mar krekt oarsom jouwe de media ek wol omtinken oan de streektaal, mar yn de kranten nimt de romte foar it Drintsk net ta. En spitigernôch dolle de tv-programma’s oer streektaal net botte djip. Se binne faak in parody op it taaltsje dat fan de noarm ôfwykt.

Yn de soarch is noch wol wat te winnen. Foar in soad âlde minsken is it Drintsk de earste taal. Yn alle gefallen de bêste taal. Itselde jildt foar sikehuzen. En hoe sit it yn it bedriuwslibben? Der steane faak in pear buordsjes oan ’e dyk, mar krekt as by it spoar kin dat better. Yn de kulturele sektor is it better foarinoar. In moai foarbyld is it Drents Museum. Mar it Drintsk wurdt eins it meast yn iepenloftspullen brûkt.

Ferkearsbuorden yn it Urkers

Nei frou Snoeing krige Freek Brouwer it wurd. Hy is wethâlder fan de gemeente Urk. It Urkersk libbet as in hert. It konvenant Nedersaksysk hat de Urkers mear fan harren eigen taal bewust makke. Njoggentich persint fan de petearen yn it doarp en ek by de gemeente binne yn it Urkersk. Dy streektaal hat skaaimerken fan it Nedersaksysk, it Frysk, it Jiddysk, it Amsterdamsk en it West-Frysk. Guon wurden binne nei de ynpoldering ferdwûn, mar der binne oare foar yn it plak kommen.

Ta beslút lit Brouwer sjen hoe’t men de streektaal ynsette kin. Yn Urk hawwe se in ferkearskampanje yn it Urkers opset. Dy is wol foaral bedoeld om it ferkearsgedrach te stjoeren, seit Brouwer, en minder om de taal te befoarderjen, mar dat bart dan ûnderwilens dochs mar.

Brusseleir en Brabânsk

Neffens de folgjende sprekker, de Flaming Geert Dehaes, is Brussel nei Dubai de grutste meartalige stêd op ’e wrâld. Brussel is offisjeel in twatalige stêd: Flaamsk en Frânsk. It Brusselske dialekt moat him yn dy meartalige, kosmopolityske omjouwing mar sjen te rêden. Mar dat giet goed, neffens Dehaes. It Brusseleir hâldt de holle boppe wetter.

De op ien nei lêste sprekker wie Jos Swanenberg fan it Meertens Instituut yn Amsterdam. Hy begûn mei in útdrukking yn it Brabânsk, dêr’t er oer fertelde. Dy streektaal is net erkend en hy sei: “Wij hangen aan de achterste mem.” It Brabânsk bongelet ûnderoan.

Mei plaknammebuorden is noch in soad te winnen. Yn de, wat de namme oangiet, oan It Bildt besibbe gemeente Altena*, hawwe se wol twatalige plaknammebuorden. Swanenberg fûn it spitich dat it Brabânsk net op méár plakken te sjen is, want in dialekt lûkt de oandacht; de streektaal wurket as in ferbinend ynstrumint.

Biltsk digitaal

De lêste sprekker fan it SND-kongres wie Cees Krottje. Dy prate oer it Biltsk. Se binne dwaande mei in pilot foar de digitale Biltske ynfrastruktuer. Krottje lei út hoe’t aanst it Biltske wurdboek digitaal te brûken is. It projekt hat in lang foartrajekt hân. Mar de efterkant fan de applikaasje is klear. De foarkant komt takomme jier.

Hein Jaap Hilarides

*Guon fan de earste bewenners (dykwurkers) fan It Bilt kamen út it Brabânske Land van Altena. Sint-Anne hiet earst dan ek Altena. Sa is Nij Altena oan syn namme kommen.