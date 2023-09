Streektaalatlas 2022: ferskillen regionale talen binne grut

Freedtemoarn waard yn Frjentsjer de Streektaalatlas 2022 fan de Provinsje Fryslân presintearre troch deputearre Eke Folkerts op de Streektaalkonferinsje Fryslân. Yn Fryslân wurde mar leafst sechtjin streektalen sprutsen. Mei-inoar hawwe 8.172 Friezen in fragelist ynfolle. Goed de helte fan har jout oan faak yn de streektaal oansprutsen te wurden. Mar de ferskillen tusken regionale talen binne grut.

Sa’n trijefearn fan de Biltskpraters brûkt de taal alle dagen en hast trijefearn fan de âlden praat de taal ek mei de bern. Prate mei de bern yn de streektaal is minder wenstich yn it Frjentsjerters (41 persint), Harnzers (38 persint) en de Skylger dialekten (12 persint). It Staversk, en Hylpersk en Boalserters wurde in protte yn de deistige omgong brûkt. Benammen yn de famylje, mei freonen en kunde en op de sportklup wurdt faak Stedsfrysk praat. Yn formele situaasjes, lykas by de gemeente of op skoalle, wurdt dat folle minder dien.

Eilannen

Op It Amelân wurdt it Amelânsk faak brûkt, ek yn de winkel of op it gemeentehûs. Sa’n 83 persint fan de respondinten op It Amelân seit it Amelânsk faak of hiel faak te brûken. Mar op Skiermûntseach leit it lân der hiel oars hinne. De eilanners dy’t oan de enkête meidien hawwe, jouwe oan mar komselden Eilanners te praten. Op Skylge wurde de streektalen Aasters, Westers en Meslânzers net in soad mear heard op ‘e dyk of yn ‘e winkel. Dat wol lykwols net sizze dat Skylgers en eilanners fan Skiermûntseach fine dat de taal mar ferdwine moat. Krekt oarsom: bewenners fan beide eilannen jouwe yn grutte mearderheid oan dat se de taal belangryk fine en graach sjen soene dat de taal brûkt wurdt op de basisskoalle.

Deputearre Folkerts spruts de dielnimmers fan de konferinsje yn wikseljend Nederlânsk en Frysk ta. “Eltse taal telt foar ús koälysje, dat is wêr’t wy ús de kommende fjouwer jier foar ynsette” ferklearre se. It earste eksimplaar fan de streektaalatlas oerlange se oan de gasthear fan de konferinsje, wethâlder Jan Dijkstra fan Waadhoeke.

Sichtberens

De Streektaalatlas lit ek dúdlike ferskillen yn taalhâlding tusken respondinten út ferskillende streektaalgebieten sjen. Sa fynt tachtich persint fan de Biltske respondinten it wichtich dat it Biltsk op ’e basisskoalle oan bod komt. Foar in lytse mearderheid fan Biltkers (58 persint) mei it Biltsk ek sichtberder wurde yn ’e iepenbiere romte, lykas op paadwizers of yn toeristyske ynformaasje. Mar Harnzers en Frjentsjerters wurde minder entûsjast (30 resp. 35 persint) fan opskriften yn de streektaal. Mear as de helte fan de Harnzers en Frjentsjerters makket it eins net út oft der no mear of minder streektaal sprutsen wurdt.

Skriuwen

Skriuwen yn de streektalen wurdt folle minder dien. By de measte streektalen kin mar tusken 10 en 20 persint de taal ek skriuwe. Ek hjir springt Starum derboppe út: 37 prosint fan de respondinten jout oan it Stavers goed oant sels hiel goed skriuwe te kinnen.Under de respondinten yn Noardwest Fryslân wurdt it Biltsk (73 persint) faak of hiel faak yn it deistich libben brûkt. Dat oanpart is foar it Harnzers (54 persint) en it Frjentsjerters (52 persint) minder grut.

Boarnen: Omrop Zilt / Omrop Fryslân