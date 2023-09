Slach by Warns-betinking op sneon 23 septimber 2023

Takom sneon 23 septimber om 13.45 oere wurdt de 76ste betinking fan de Slach by Warns op it Reaklif holden. It tema is dit jier: De frije sûne Fries.

Antropologe Anne-Goaitske Breteler sil sprekke oer de betsjutting fan de Fryske identiteit en de wize wêrop’t dy Friezen sûn en fearkrêftich makket, of just ek net. Amateur-archeolooch Robbert Velt sil it hawwe oer syn fynsten en wat se fertelle oer de yndividuele frijheid yn it midsiuwske Fryslân. Sjonger-sankjeskriuwer Marcel Smit sil optrede mei ferskes. Nei ôfrin is elkenien wolkom om noch nei te praten.