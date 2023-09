Silers by Australië rêden nei oanfal troch haaien op katamaran

Trije minsken binne yn de Koraalsee, eastlik fan Australië, rêden, neidat harren katamaran ferskate kearen troch haaien oanfallen wie. It fartúch rûn flinke skea op.

Neffens Australyske media wiene der twa Russen en in Frânsman oan board, dy’t in syltocht om de wrâld makken. Hja wiene yn harren katamaran Tion ûnderweis fan Vanuatu nei Australië. De Australyske rêdingsbrigade AMSA kaam yn aksje doe’t de passazjiers fan de katamaran yn ’e nacht fia in radiobeaken in needsinjaal útstjoerd hiene. Dat barde ferline wike. De katamaran wie doe op 835 kilometer ôfstân fan de Australyske stêd Cairns. “De silers seine dat by oanfallen troch haaien grutte stikken fan de katamaran ôfbrutsen wiene”, seit in wurdfierder fan de brigade.

Beide rompen, de driuwende parten fan de katamaran, wiene troch de oanfallen skansearre rekke, seit de rêdingstsjinst. De autoriteiten fregen assistinsje oan in autotransportskip yn ’e buert, de Duging Ace. De bemanning fan it skip rêde de trije opfarders fan de ûnbestjoerbere, heal sinkende katamaran. Hja binne fia in ljedder oan board klommen en dêrnei nei Brisbane brocht.

De Australyske rêdingstsjinst AMSA fersprate fia X, it eardere Twitter, bylden fan de skansearre katamaran en wiisden nei oanlieding fan it ynsidint op it belang fan in radiobeaken oan board. De wurdfierder fan AMSA sei mei klam dat de trije silers “in hiel soad gelok” hân hawwe dat it frachtskip sa ticht yn ’e buert wie. “De oseaan is sa enoarm, it bart komselden dat in skip yn ’e buert is by in needsinjaal op folle see.”

By de lêste ynspeksje fan de katamaran, yn Vanuatu ein augustus, hiene de trije seesilers bytspoaren fan in lytse haaiesoarte fûn, melde se op de webside fan de Russian Geographical Society. Doe heakken se deroan ta dat it “goed wie dat se net genôch krêft hiene om troch it materiaal hinne te biten.”