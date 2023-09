Provinsje biedt stipe oan sjonger Joost Klein yn syn stribjen nei Eurofyzje Sjongfestival

De 25-jierrige sjonger Joost Klein fan Britsum giet derfoar: hy wol foar Nederlân nei it Eurofyzje Sjongfestival takom jier yn Sweden. Deputearre fan kultuer Sijbe Knol wol de sjonger graach helpe syn dream te ferwêzentlikjen. Dêrfoar spruts er tiisdei 26 septimber syn stipe út by radiostjoerder 3FM en ûndertekene er de petysje ‘Joost Klein moet naar Eurovision 2024!’ dy’t troch de stjoerder úteinset is.

Op 1 oktober komt de seleksjekommisje fan it Eurofyzje Sjongfestival byinoar, it doel is om foar dy tiid safolle mooglik hantekeningen op te heljen foar de sjonger út Fryslân. Njonken it ûndertekenjen fan de petysje, waard de jongerein op skoallen en oare plakken yn Ljouwert frege om te stimmen op Joost. Boppedat hiene foarbygongers juster de mooglikheid om de foto te gean mei in libbensgrutte Joost en mei grutte hashtags. Dêrby waard harren frege om in berjocht te pleatsen op sosjale media mei ûnder oare hekstekken #fryslân4joost en #joostklein. Minsken waard frege om de petysje te ûndertekenjen.

Dream

Ofrûne simmer stie de sjonger wikenlang op nûmer 1 yn Dútslân mei syn nûmer ‘Friesenjung’. Syn dream: meidwaan oan it Eurofyzje Sjongfestival 2024. Provinsje Fryslân is grutsk op Joost. In grut kreatyf talint. Om dy reden stipe de provinsje syn besykjen. “Mei 660.000 Friezen steane we efter Joost. Hy set Fryslân ynternasjonaal op ‘e kaart en is op it mêd fan kultuer op dit stuit it grutste Fryske eksportprodukt. Dêrneist is hy in foarbyld foar in soad jongeren. Troch mei-inoar de hantekening ûnder de petysje te setten, kinne we as Fryslân derfoar soargje dat Joost rjochting Sweden komt, dêr’t hy syn dream wiermeitsje kin,” sa seit deputearre Knol.

Foar de petysje sjoch: www.npo3fm.nl/joost.

Oprop fan Sijbe Knol om de dream fan Joost te stypjen: