Presintaasje ‘Water Witching’ fan Olivia D’Cruz yn Keunsthûs SYB

Snein 10 septimber hâldt Olivia D’Cruz har einpresintaasje Water Witching: Performative Walk yn Keunsthûs SYB yn Beetstersweach.

Fan 26 juny oant 30 july wie Olivia te gast yn Keunsthûs SYB foar in residinsje wêryn’t hja wurke oan it projekt Water Witching: A Research on Landscape and Fiction (In ûndersyk nei lânskip en ferbylding), oer de wichelroede en de relaasjes tusken minske, it net-minsklike en wetter yn Beetstersweach.

Op snein 10 septimber dielt Olivia har ûndersyk en eksperiminten mei it publyk. De middei set útein mei in petear tusken Olivia en direkteur Arnisa Zeqo, en dêrnei wurde de besikers útnûge foar in útfierende kuier nei de rivier it Alddjip. De dielnimmers krije wichelroeden en oare observaasje-ynstruminten, lykas in fierkiker of fergrutglês, om te brûken.

De kuiertocht is in ferwizing nei Olivia har ûndersyk by SYB en nei haar nijste wurk, in film dêr’t de keunstneresse op ’t stuit oan wurket. De film is in besykjen om wetter te besjen yn syn lokale kontekst yn it ljocht fan de minskelibbens en harren aktiviteiten dy’t dermei ferbûn binne. De presintaasje einiget mei in borrel by SYB.

Jo kinne je oanmelde foar de presintaasje fia dizze link. Minsken dy’t net nei de kuier komme kinne, binne fan 16.15 oere ôf wolkom yn Keunsthûs SYB foar de ôfslutende boarrel.

Program Water Witching, in útfierende kuiertocht op snein 10 septimber 2023

14:00 Ynrin

14:15 Yntroduksje

14:45 Start kuiertocht

16:15 Weromkomst en ôfslutende boarrel

17:00 Ein

Praktyske ynfo:

De rûte fan de kuiertocht rint oer in kuierpaad. Kuierskuon binne net perfoarst needsaaklik. Foar mear ynformaasje oer tagonklikheid kinne jo kontakt opnimme fia info@kunsthuissyb.nl.