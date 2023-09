Peije Rasp (ferhaal)

Peije wie net de echte foarnamme fan de man dêr’t dit ferhaal oer giet, en Rasp net syn efternamme. Syn werklike namme wie Freark de Jong. Peije wie doedestiids de poppenamme foar Freark, en Rasp wie de healsliten harmoanika dêr’t er op spile.

Hy waard berne yn 1879 yn Oerterp en ferstoar yn 1941 yn Drachten. Syn heit wie turfgraver, mar Peije waard grutbrocht by syn beppe en syn pake dy’t ek Peije (Freark) hjitte. Dy pake hie in lyts herberchje yn Oerterp dat De Laatste Stuiver hiet. Pake Peije wie in earsteklas harmoanikaspiler en as der in soad minsken yn de taapkeamer wiene, mocht er graach wat spylje om syn gasten yn in bettere stimming te bringen en it stimulearre it drankgebrûk ek. It wie dus net sa nuver dat de muzikaal oanleine Peije it spyljen ek gau leare woe. Dochs like it der net op dat er de artistike kant op gean soe. Hy kaam as jong feintsje by de boer en waard sadwaande boere-arbeider. Fan Oerterp ferhuze er nei Drachten, dêr’t er yn in hûs efter de Súdkade te wenjen kaam, mar doe’t er dêr wer út moast sprong er fan ellinde yn it ûndjippe wetter fan de feart.

Yn 1901 boaske er mei Makke Veenstra, dochter fan in spûksjogger; har heit koe mear sjen as oaren. Dy wie ‘mei de helm op berne’, sa waard dat neamd. De Veenstra’s wennen yn it eardere sûkereifabryk oan de Suderdwersfeart yn Drachten, de saneamde Fiifhoek, in grutte skuorre dêr’t fiif húshâldingen yn wennen. It krekt troude stel luts dêr doe by yn.

Peije wie dan wol boere-arbeider, mar hy hie mear nocht oan harmoanikaspyljen. Hy spile gauris op feest- en dûnsjûnen.

Doe kaam de dei dat it libben fan Peije in kearpunt berikte. “Lit de boeren dat wurk no sels mar dwaan,” sei er tsjin Makke, “ik gean mei de harmoanika by de streek lâns.” Dat foel by Makke net yn goeie ierde. Se seach dat hielendal net sitten, sa’n baan as strjitmuzikant. It rûn sa heech op, dat Makke by him wei gie en yn 1909 giene se foargoed útinoar. Peije gie oan ’e swerf, hy hie gjin fêst ûnderdak mear. Doe’t de gemeente gjin haast makke mei ûnderdak foar him, kaam er ta in opmerklike aksje, dy’t gâns opskuor joech. Op in dei rûn er spierneaken troch Drachten en wrachtich, dat holp. De gemeente holp him oan in wenwein. Dêr luts er yn mei in trettjin jier âldere widdo, Ietje van der Heide. Dy hie in soan fan tolve jier út har eardere houlik.

Peije moast dy wenwein wol oan de gemeente werombetelje. Hy krige fêst wurk by in bakker. Hy moast sneons mei in kroade mei bakkersguod by de Oerterper feart del. Dy bakker wie ek Peije syn kassier en ûnder dy syn tafersjoch brocht Peije alle wiken jild foar de ôflossing fan syn skuld nei de gemeente. Dat wie net in fêst bedrach, hy brocht wat er misse koe.

Hy hie ek alris yn in kâlde winter in tekken kocht en tasein dat er dy yn de simmer betelje soe as er klear wie mei it haaien by de boer. It earste dat er nei de haaiïng die, wie syn skuld ôflosse. Hy fergeat ek nea de neden fan in oar. Op in kâlde winterjûn hold er ris in bakker steande dy’t oan it suteljen wie. “Hast noch wat yn de koer oerholden?”, frege Peije. “Ja,” sei de bakker, “in pear koeken en in pear bôlen.” Peije kocht alles en sei tsjin de bakker: “Der stiet in wenwein oan de Suderhegewei en dy minsken ha neat mear te iten; bring it dêr mar hinne.” Peije syn eigen wenwein krige letter ek in stânplak oan de Suderhegewei, by de Pipebrêge.

Drachten learde Peije al gau kennen as trûbadoer, in bliermoedige muzikant, dy’t syn nûmers goed ferkeapje koe; hy dûnse der bytiden by en hy wie in master yn it meitsjen fan grappige gibeltsjes. Yn de doarpen om Drachten hinne gie er húskebylâns; hy kloppe oan ’e doar of rôp fan ‘folluk’. “Moarn” of “middei,” sei er dan, “moat der ek noch in stikje muzyk wêze?” As der ja sein waard, frege Peije: “Wat sil ’t wêze, earnst of fleurich?” Wie it earnst, dan seach er ek earnstich en spile it er dramatysk Een muisje speelde dicht bij poes. Mar moast it fleurich wêze, dan wie it Dat gaat naar den Bosch toe. Hy hie in grut repertoire mei in soad sentimint sa as it folgjende lietsje:

Zolang de boom zal bloeien en de lelie zal bestaan,

zal ik mij nooit verfoeien, om met een ander te gaan.

Ik was nog maar zestien jaren, ik was nog maar een kind,

toen vroeg hij mij te paren en ik werd door hem bemind.

Ik zal het nooit vergeten, al duurt het vijftig jaar,

dat ik op den dag van paren, al werd een weduwnaar.

Fierder song er bygelyks It sombere kerkhof. Mar ek de Fryske lieten kamen oan bod, lykas It Heitelân, Ynskj’ op ’e baan en Us pake syn klok. De beleanning foar syn spyljen bestie meastal út wat sinten en bytiden in dûbeltsje, ek wolris in apel, in kop sop, of in board sûpenbrij.

Hy koe fan it harmoanikaspyljen net bestean. Dêrom die er der putsjes by, lykas by in boer yn de haaiïng helpe of foar in bakker de streek op. Hy hie, as er mei syn harmoanika ûnderweis wie, ek altiten in boskje piipreagers by him, foar dejinge dy’t in ferstoppe piip hie.

As it om jild gie, liet er him wolris wat te maklik brûke. In stel skarlunen dage him ris út dat er net yn ’e ûnderbroek doarst te spyljen; hy koe der in kwartsje mei fertsjinje. Dêr strûpte er de boppebroek samar foar út. Peije hie gjin ûnderbroek mei in gulp, mar in flapbroek. Dat wie folle better, sei er, dy siicht net yn ’t krús.

Yn 1940 ferliet syn frou him en bleau Peije allinne yn syn âlde wenwein efter. Hy rekke siik en yn novimber 1941 is er ferstoarn.

Yn 1975 is op de Promenade yn Drachten in stânbyld fan him set, makke troch Mindert Wilstra.