Oprop foar lêzingen multydissiplinêr wurkatelier op Skylge

Fan 26 oant en mei 28 maart 2024 wurdt op Skylge in multydissiplinêr wurkatelier holden mei as tema: ‘Coastal wilderness and cultural landscape? Repositioning the coastal and tidal area as a cross-disciplinary research topic’.

It wurkatelier wurdt organisearre troch dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm yn ‘e mande mei pref. dr. Theunis Piersma (BirdEyes/NIOZ) en wurdt mooglik makke troch it KNAW Early Career Partnership, dat dit jier takend is oan dr. IJssennagger-van der Pluijm.

Utstellen foar lêzingen

Minsken dy’t in útstel foar in lêzing yntsjinje wolle, kinne dat oant 1 oktober oankommend dwaan.

Mear ynformaasje is hjir te finen.