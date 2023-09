Opnamen ‘Tussen Kunst & Kitsch’ yn Museum Belvédère

Op moandei 4 septimber wie omrop AVROTROS op besite yn Museum Belvédère foar de opnamen fan it telefyzjeprogramma Tussen Kunst & Kitsch. It wie de fjirde kear dat it programma yn Museum Belvédère opnommen waard.

De foarige kear dat Tussen Kunst & Kitsch yn Museum Belvédère op besite wie (útstjoering 5 jannewaris 2022) is der in tige bysûndere fynst dien: in tijboek út 1488, mei in wearde fan 100.000 euro.

De kommende útstjoering stiet yn ’e maitiid fan 2024 pland. De krekte datum wurdt fia de sosjale media fan Museum Belvédère bekendmakke.