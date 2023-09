Op Europeeske Dei fan de Talen gie it dochs wer oer Frysk yn de rjochtbank

Ferslach

De ‘Dei fan de Talen’ (26 septimber) is in inisjatyf fan de Ried fan Europa en wurdt sûnt 2001 fierd. Yn Europa kinne mear as 200 talen teld wurde en 81 dêrfan binne erkend as regionale of minderheidstalen, dêr’t it Frysk ien fan is. It Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen organisearre op dy dei in lyts feestje yn Kafee De Gouden Leeuw yn Tresoar mei in rûntepetear, poëzij en muzyk mei as tema ‘Taal & rjocht’.

De poëzij kaam fan Fieke Gosselaar (yn it Grinzers) en Rie Westerhuis (yn de streektaal fan de Reest, dy’t streamt yn it grinsgebiet fan Drinte en Oerisel). De muzyk kaam fan ‘Grymtosk’ yn ‘e persoan fan Hille Hiddema, dy’t yn it Frysk sjongt en finalist fan ‘Liet’ is.

It petear ûnder lieding fan Jelle Bangma gie benammen oer de mooglikheid om yn ‘e rjochtbank Frysk te praten. Dielnimmers wiene Attje Meekma, steatelid yn Fryslân foar it CDA en foarsitter fan it Steatekomitee Frysk, Jan Benedictus, âld-wethâlder fan Skarsterlân en Fieke Gosselaar, strafrjochtjurist bij de rjochtbank Noard-Nederlân en streektaalkonsulint by it Centrum Groninger Taal & Cultuur. De oanlieding dêrta wie it feit, dat Jan Benedictus okkerdeis yn ‘e rjochtbank yn Swol de eed net yn it Frysk útsprekke mocht. In raar fersin fansels fan de rjochter dêre. Neffens Benedictus wie dat nammers mear in gefolch fan ûnkunde as fan ûnwil.

Yn it petear gie it benammen oer de mooglikheid om Frysk te praten yn ‘e rjochtbank en it navenant lytse persintaazje dat dêr gebrûk fan meitsje doar (omdat it fral net oanret wurdt) en ek it ûnderbetelle wurden fan tolken, wat yn Fryslân minder spilet, omdat it Frysk dêr altyd ferstien wurde moat. Fierders kaam ek de mooglikheid om de rjochtbank fan Ljouwert wer te ferselsstannigjen of saken dêr’t Friezen yn foar komme safolle mooglik yn Ljouwert ôf te hanneljen op it aljemint, mar dêr koe yn dit fermidden útsoarte net samar oer kediisd wurde. Middels it Steatekomitee Frysk wolle alle politike partijen nei bûten ta safolle mooglik ien lûd hearre litte, as it giet om de rjochten fan it Frysk en de Fryskpraters, fertelde Meekma. De oanwêzigen wiene it der oer iens, dat der fan datoangeande noch wol hiel wat út ‘e wei te setten is.