Nêsten Aziatyske hoarnbij yn Jobbegea fuorthelle

Yn Jobbegea binne ôfrûne wike twa nêsten fan de Aziatyske hoarnbij fuorthelle. It giet om de earste nêstlokaasje fan dy ynvasive eksoat dy’t yn Fryslân fûn en ferwidere is.

It nêst waard ein ferline wike meld troch de bewenners dy’t dit nêst yn harren tún ûntdutsen hiene. Nei kontrôle troch eksperts die bliken dat it yndie om de Aziatyske hoarnbij gie. Om’t it om in ynvasive eksoat giet dy’t noch net yn de provinsje Fryslân foarkomt, hat de provinsje besletten om de soart te bestriden. Dêr is de provinsje op grûn fan de EU-eksoateoardering ta ferplichte. Beide nêsten binne troch spesjalisten fuorthelle en dêr is it folsleine folk ynklusyf keninginne útroeid.

Bedriging

De Aziatyske hoarnbij is in ynvasive eksoat dy’t opnommen is op de Unylist fan de EU-eksoateferoardering. Opnimming op de Unylist betsjut dat de soart bestriden wurde moat. Dat omdat de Aziatyske hoarnbij in soarte is dy’t fan orizjine net yn Nederlân foarkomt en in bedriging foar it lokale bioferskaat foarmet. De Aziatyske hoarnbij yt ûnder mear ynlânske bijen, miggen, rûpen en flinters. Dêrneist wurde ek huningbijen troch de soarte bedrige. De stek fan in Aziatyske hoarnbij is te ferlykjen mei dy fan in ealjebij: pynlik mar net libbensbedriigjend of it moat sa wêze dat immen allergysk is of op in kwetsber plak stutsen wurdt.

Werkenning en bestriding

It is in ealjebij dy’t foar in grut part swart fan kleur is, in oranje gesicht hat en op it lichem foar in giele bân hat en op it efterliif in brede oranje bân. Keninginnen wurde maksimaal trije sintimeter grut, de wurksters tusken de 17 en 24 milimeter. Yn Frankryk, België en Noard-Spanje hat de soarte him fêstige, mar yn Nederlân noch net. Wol wurdt de Aziatyske hoarnbij hieltyd faker sjoen, benammen yn it suden fan Nederlân ûnder de grutte rivieren. Om fêstiging fan de soart tsjin te gean, is it wichtich om nije nêsten rap fuort te heljen.

Aziatyske hoarnbij melde

It nêst yn Jobbegea waard melden fia www.waarneming.nl. Elkenien kin in waarnimming fan in soarte tafoegje fia dy webside. Dat jildt foar lânseigen planten en bisten, mar dus ek foar ynvasive eksoaten lykas de Aziatyske hoarnbij. Op basis fan dy meldingen kin de ferantwurdlike partij – yn dit gefal de provinsje Fryslân – aksje ûndernimme as dat nedich is. Mear ynformaasje oer hokker eksoaten yn Fryslân foarkomme en hoe’t se te werkennen binne, is te finen op www.fryslan.frl/exoten-fryslan.