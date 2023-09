Miny-eksposysje en ynteraktive opfiering P.K. van der Zee yn De Wier yn Koarnjum

Op sneontejûn 16 septimber om 20.00 oere iepenet keunstner P.K. van der Zee syn miny-eksposysje yn húskeamerteäter De Wier yn Koarnjum. Besikers binne fan herten wolkom fan 19.30 oere ôf en de yntree bedraacht € 12,50 de persoan, mei ynbegryp fan kofje/tee en wat lekkers derby by it ynkommen.



De eksposysje is de wyks derop ek noch te besichtigjen o/m 23 septimber. Peter Klaas van der Zee (40), artystenamme P.K., is keunstskilder, gasthear fan wurkateliers en auteur. Hy wennet yn Ljouwert. Yn Fryslân is er benammen bekend om syn eksposysjes dy’t men klassifisearje kin ûnder de neamer strjitkeunst, stripboekkeunst en moderne keunst: popart. P.K. is al fan bern ôf in grut leafhawwer en samler fan ûnder oare filmhûsfilms, stripboeken en (film)muzyk. Dy mearsidige en kreative komponinten besiket er yn syn keunst út te byldzjen. P.K. hat ek in teätrale eftergrûn as kultureel wurker en wurdt geregeld frege om wurkateliers te jaan.

Hy presintearret him ek by keunstfestivals en wurket graach mei oare artysten gear. Resintlik wurke er noch oan yllustraasjes fan it muzykalbum Echte mannen! fan band Keizer & De La Porte. Reservearje is needsaaklik fia bobdeboer@pinupsanddowns.com of fia telefoannûmer 06 – 54763154. It evenemint is de start fan it nije kulturele seizoen 2023/2024 fan húskeamerteäter De Wier.