Ik gean fuort (gedicht)

Sytze de Haas (11 jier) út Jorwert hat mei ûndersteand gedicht de Lytse Gysbert Japicxpriis 2023 wûn, de priis foar it bêste Fryske gedicht skreaun troch skoalbern út de groepen 7 en 8 fan it basisûnderwiis yn Fryslân. Op sneon 14 oktober kriget er ‘De Gouden Fear’ en in oarkonde útrikt yn de Martinitsjerke yn Boalsert, op itselde stuit dat ek de Gysbert Japicxpriis útrikt wurde sil oan skriuwster Jetske Bilker foar har boek Spegel en sonde.