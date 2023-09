IG Nobelpriis foar ûndersyk nei landerige studinten

Wijnand van Tilburg, in Nederlânske ûndersiker dy’t yn it Britske Essex wurket, hat in IG Nobelpriis yn de kategory edukaasje wûn. Hy die ûndersyk nei ferfeling ûnder studinten en dosinten en ûntduts dat dy by studinten taslacht as se fernimme dat de dosint ek landerich is.

De IG-Nobelprizen wurde alle jierren takend foar ferrassende en ludike ûndersiken dy’t publisearre binne yn erkende wittenskiplike tydskriften. It is de bedoeling dat de winnende ûndersiken ta laitsjen en neitinken oansette. De IG-Nobelprizen wurde altyd krekt foar it bekend meitsjen fan de echte Nobelprizen útrikt troch it humoristyske tydskrift Annals of Improbable Research.

Ut it ûndersyk fan Van Tilburg docht bliken dat ferfeling ek mei ferwachtingen te krijen hat. As studinten al net folle fan in les ferwachtsje, sille se har dêr gauwer by ferfele as wannear’t se der mei goede ferwachtingen hinne geane. “Ferfeling kin de oarsaak fan studinteútfal en fan minder prestearjen wêze. It kin ek ta agresje en depresje liede. It is dus saak om it foar te kommen”, fertelde Van Tilburg oan de NOS. Hy wie ferrast dat er yn ’e prizen foel. “Wy wisten wol dat de priis bestie, mar dochs kaam er foar ús ûnferwachts.” De priisútrikking is yn novimber.

Oare kategoryen

In oare opfallende winner falt yn ’e kategory natuerkunde. In Europeeske ploech fan ûndersikers bestudearre yn hoefier’t de gearstalling fan oseaanwetter beynfloede wurdt troch de seksuele aktiviteit fan ansjofisk. Yn ’e kategory literatuer wûn in ûndersyk nei de fraach wêrom’t wurden nuver klinke as men se faak werhellet. In Amerikaansk-Aziatyske ploech krige de priis yn ’e kategory genêskunde. Dy telde by tweintich liken hoefolle noashier oft minsken hawwe om út finen oft der groepen minsken mei in ferhege risiko op noasûntstekking binne. Yn ’e kategory kommunikaasje wûn in groep dy’t bestudearre wat der omgiet yn it brein fan minsken dy’t goed efterstefoaren prate kinne. De kategoryen binne – oars as by de echte Nobelprizen – net alle jierren gelyk.

It is no al fjouwer jier efterinoar dat in Nederlânske ûndersiker yn ’e prizen falt. De priis bestiet út in biljet fan tsien biljoen Zimbabwaanske dollar. Dat is tsjintwurdich hast neat mear wurdich. “Wat ik dêrmei doch, wit ik noch net”, seit Van Tilburg út ’e gek. “Ik tink dat ik it gewoan oan minsken sjen lit.”