Hûnekop komt mei posityf boadskip yn nije fideoklip

De Hûnekop komt mei in posityf boadskip yn de nije fideoklip, dy’t no al op YouTube stiet.

It falt de mannen fan de Hûnekop op dat hieltyd mear minsken te kampen hawwe mei depresjes en psychyske klachten. Om elkenien in hert ûnder de riem te stekken, komt de band mei in posityf liet, dat ‘Stekpeal’ hjit. It boadskip is eins in kwoot út de film Stjer (dy’t fan no ôf ek fergees te streamen is op YouTube) fan libbensgoeroe en orakel boer Frans Zwaagstra fan de Westereen.

Dat allegearre yn it ramt fan de Stjerdei op it Hûnekopfestival XXL, dat op 15, 16 en 17 septimber holden wurdt.