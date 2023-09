Stikky

Hoe langer je d’r over nadinke, hoe gekker at ’t leven wort. Je ferbranne ’n berg enerzy, en dan is ’t gebeurd. Op syn best smeult d’r ’n fuurtsy na en dat is ’t dan. Of beter said, dat waar ’t. Maar der nimme wij gyn genoegen met. De mîns soekt altyd wat nijs om syn bestaan op deuze wereld te ferlingen of te ferbeteren.

In de Volkskrant fan saterdeg ston ’n stik over molekulêre landbou. D’r is in de wereld ’n tekort an dierlike aaiwitten. De groatste bronnen fan aaiwitten binne orten en soajaboanen. Dus wat doen biotechnologen? Se bouwe de genetise konstruksy foor dierlike aaiwitten in ’t dna fan ’n soajaplant. Se brúkke aaiwit fan ’n barg. En dan krijt men ’n soajaplant met rôze boanen.

De genetise manipulasy kin ok ânsom. D’r binne ok al planten die’t aaiwitten anmake die’t je âns alleen in dieren fine. Befoorbeeld ’n plant die’t ’n aaiwit anmaakt foor de keesproduksy.

Je motte ’t maar bedinke en andurve. Maar ’t gebeurt gewoan en met ’n goed doel. Sokke gewassen kinne teeld worre deur alle boeren. Se noeme dut met ’n mooie naam: molekulêre landbou.

In Europa hikke wij alleen teugen genetise manipulasy an. Aigenlik wel spitig. Ans sâgen wij meskien stekels met fissekoppen of orten met barge-oortsys in ’t feld staan.