Hein Jaap Hilarides: De klimaatferwachting

Stikky

In Franeker waar weer ’n aven foor ondernimmers in de gemeente Waadhoeke. Tradisygetrou fynt die netwerkburrel plak in Theater De Koornbeurs met anslúttend ’n programma. As klaine selsstannige krij ik ok alle jaren ’n útnoadiging fan de gemeente.

’t Programma is altyd och soa neskierig, de presintasy en organisasy fan Roelof Lousma is foortreflik en je treffe mînsen. ’t Thema waar duursemhyd. Roelof Lousma sette fier bedriven út de gemeente Waadhoeke in ’t licht die’t aktyf binne op dut gebied.

De spesjale gast waar Gerrit Hiemstra. Hij houde ’n lezing over de klimaatferandering. Wij kregen ’n hele ândere Hiemstra te sien as de populêre nijslezer. Dat saai hij sels ok met ’n gnisy. Syn boadskip is niet soa hele blij. Want wat motte wij met klimaatferandering? Die fraag had hij himsels steld, maar die laai hij ôns ok foor, fansels.

Wat deden wij foor ’t klimaat, froeg hij de saal. ’t Antwoord fiel niet met. Twee mînsen brúkten weer de ouwerwetse seep, in ‘t plak fan seep in ’n flakon. En maar wainig mînsen reden elektrys.

’t Antwoord op ’t klimaatprobleem waar simpel. Wij motte fan de fossile enerzy ôf. De besine- of diselauto kin niet meer. Gerrit Hiemstra liet ’n plaatsy sien fan de timperatuurstiging. De kurve gaat soawat recht omhoog.

Ni, de klimaatferwachting foor de toekomst is niet best.