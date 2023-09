Gemeente Alkmaar betellet goed twa ton oan sabeare direkteur

De gemeente Alkmaar is oplichte troch in ynternetkrimineel. Ien dy’t him foardie as direkteur fan in organisaasje stjoerde in haastrekken fan 236.000 euro, skriuwt NH Nieuws. Dy rekken waard troch meiwurkers fan de gemeente betelle.

“Meiwurkers binne ûnder druk fan de yntsjinner fan de falske rekken te fluch ta betelling oergien en hawwe de fraude te let ûntdutsen”, is de ferklearring fan de gemeente. Der is gjin bewiis dat amtners by de mislieding behelle wiene. Wethâlder fan Finânsjes, Christian Schouten, fynt it tige ferfelend. “Digitale kriminaliteit is in hieltyd grutter probleem, ek yn Alkmaar”, seit er. “In protte minsken skamje har as se slachtoffer fan dy foarm fan kriminaliteit west hawwe. It kin elkenien oerkomme, sels dus de gemeente.” Nei de ûntdekking binne út foarsoarch regels opsteld foar it gefal dat wer ris besocht wurdt om de gemeente fia it ynternet by de poat te nimmen.

Nepferwizing

Yn 2020 gie it ek al mis yn Alkmaar, doe’t in gemeente-amtner op in keppeling yn in e-mail fan in krimineel klikte, in saneamde phishingmail. Fan gefolgen wiene doe gefoelige ynformaasje en persoanlike gegevens fan hûnderten ynwenners tydlik net befeilige.