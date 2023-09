Frysk Museum pakt út yn Museumnacht

It Frysk Museum is mei de twadde edysje fan Museumnacht FRL op sneon 30 septimber iepen fan 19.00 oant 00.00 oere. In moaie kâns om it museum (en it spektakulêre útsjoch) yn it sfearfolle jûnsljocht te ûntdekken. Oare sintugen binne te prikeljen by de snúfbar. Troch oan in fluchkursus Frysk Museum mei te dwaan binne mei de spesjale speedtours (yn it Ingelsk en Nederlânsk) troch it hiele gebou hinne hjoeddeiske ynterferinsjes fan keunstners te ûntdekken. En oant yn ’e lette oerkes kin yn de museumhal geniete wurde genietsje fan bands en DJ’s.

Teatrale foarstellingen wurde ûnder oaren troch Michelle Samba en Bert Scholten jûn en oant yn ’e lette oerkes soarget Trouvano yn de museumhal foar muzyk om op te dûnsjen. Fryslân Pop programmearre foar de jûn yn ’e museumhal de eardere finalist fan de Lytse Priis fan Fryslân: Amonia Caramel, dy’t tiidleaze, dreamerige Americanapop mei in bitterswiet rantsje hearre lit. In kaartsje is foar it spesjaal redusearre taryf fan € 8 te reservearjen fia www.friesmuseum.nl/museumnacht.

Frysk Museum en VHDG

It Frysk Museum en Keunstinisjatyf VHDG organisearje mei Museumnacht FRL op sneon 30 septimber in keunstmanifestaasje-foar-ien-nacht. Besiele keunstners út ferskillende dissiplinen dy’t yn Fryslân wenje en/of wurkje waarden mei in iepen oprop útnûge om ûnderdiel fan it nachtlik programma te wêzen. De sjuery selektearre dêr Heleen Haijtema, Annemarie Lindeboom en Caya Emmelkamp foar. Harren wurken slute oan by it tema fan de Museumnacht: ‘Yn ’e bloei fan ’e nacht’. Se binne allinnich dy jûn yn it Frysk Museum te besjen.

Caya Emmelkamp

Yn it wurk De Teevee Toren: Beppe Zus Afl. 2 stiet ridikuliteit sintraal. De ynstallaasje fan teäterfoarmjouwer, byldzjend keunstner en yllustrator Caya Emmelkamp bestiet út in fideowurk, in poppekasteftige telefyzjetoer en in rige lytsere skulptueren. Yn it wurk steane tema’s as gearwurkje, freonskip en teätraliteit sintraal. It wurk is ûntstien út gefoelens fan nostalgy. It fideowurk, Beppe Zus Afl. 2, ynspirearre op âlderwetske bernetelefyzje. Mei de ynstallaasje set frou Emmelkamp taskôgers oan om eigen nostalgyske oantinkens te dielen.

Heleen Haijtema

De hûnebeifamylje (Solanaceae) befettet mear as njoggentich slachten en 2500 soarten. De famylje omfettet fiedselplanten lykas tomaat, auberzjine en ierappel, mar tagelyk ek de fergiftige stikelbei en de deadlike atropa. Dy tsjinstelling is it útgongspunt foar de ynstallaasje Nachtschade, dêr’t fotograaf en keunstner Heleen Haijtema de ferskillende eigenskippen fan hûnebei en syn metafoaren yn byinoar bringt. In spul fan ferlieding, skjintme mar ek fan gefaar.

Annemarie Lindeboom

Wurdkeunstner en sprutsenwurdartyst Annemarie Lindeboom bringt yn ’e Museumnacht har foarstelling Instantané. Dy tsjustere en rauwe multydissiplinêre útfiering draait om momintopnamen: stilstean by de wichtige, moaie en krêftige mominten yn it libben. Stipe troch muzyk, ljocht, fisuele effekten en figuranten reflektearret frou Lindeboom mei Instantané op de tiid dat se oerspand wie. In foarstelling dêr’t men fan tefoaren net fan wit wat men ferwachtsje kin.

De iepen oprop waard mooglik makke troch de Alma-Tademarûnte fan it Frysk Museum en troch Keunstwurk.