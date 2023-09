Filmbylden jubileum Frysk Boun om Utens

Besjoch en beharkje hjirûnder in liet oer 100 jier Frysk Bûn om Utens mei in kûplet oer de nije keninklike status, in singeliere ferzje fan it Frysk Folksliet, de Wâldsang út hûnderten kielen en ûnderfyn hoe stiif Friezen om utens krekt binne.

Op it youtube-kanaal fan It Nijs stean noch mear filmkes dy’t ôfrûne sneon sketten binne op it jubileumfeest fan it Frysk Boun om Utens.

Sjoch hjir foar in ferslach fan dy fiering en lês hjirre de taspraak fan de foarsitter yn al syn hear en fear.