Film oer loaiens yn Keunsthûs SYB

Op de Iepen Monumintedei op sneon 9 septimber 2023 presintearret Keunsthûs SYB in film fan de keunstners Rumiko Hagiwara en Mounira Al Solh, dy’t yn 2014 te gast wienen by SYB foar in residinsje.

Rumiko Hagiwara (Japan) en Mounira Al Solh (Libanon) wurken yn 2014 yn SYB om loaiens (de luiheid) te trochgrûnjen. Want as loaiens/luiheid ek ferset wêze kin zijn en sels in oare foarm fan wurkjen, dan hat it in funksje, in doel.

Yn In Praise of Laziness freegje Hagiwara en Al Solh harren ôf hoe’t we luiheid sa op ’en nij wurdearje kinne, dat we in tsjinwicht biede kinne oan it oardiel dat by ús faak yn ’e holle trochklinkt wannear’t we ús tiid fergrieme me skyjnbere liddigens. Wat bedijt men dêr yn dy liddigens? Dochs net allinnich de stim fan de duvel, wol?

Keunsthûs SYB: “It Hûs mei de Earn”, Haadstrjitte 70, Beetsterswaach

Iepeningstiden: 11:00 – 17:00