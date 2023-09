Fiering fan de Europeeske Dei fan de Talen

Op tiisdeitemiddei 26 septimber fiere it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en Mercator Europeesk Kennissintrum de Europeeske Dei fan de Talen, mei it tema Taal & Rjocht: Taalferskaat en de rjochtbank.

Dat wurdt dien mei in rûntepetear, poëzy en muzyk. Nei ôfrin is der in hapke en drankje. It evenemint is iepenbier en fergees tagonklik.

Taheakke: útnûging Europeeske Dei fan de Talen 2023