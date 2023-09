Ferhalewedstriid BoekHjerstBoek

Yn it ramt fan de ferhalejûn BoekHjerstBoek skriuwt Boeken fan Fryslân in ferhalewedstriid foar lêzers út. Elkenien wurdt fan herten útnûge om in koart ferhaal mei as tema ‘Stoarm’ te skriuwen.

Stoarmet it yn jo? Yn ’e holle, yn it liif? Stoarmet it bûten of op it wurk, stoarmje jo troch it libben? Skriuw in stoarmeftich ferhaal fan op syn meast tûzen wurden yn it Frysk of ien fan de Fryske streektalen en stjoer dat, mei jo namme derby, foar freed 3 novimber nei ferhalewedstriid@boekenfanfryslan.frl.

Wa wit diele jo dy jûn as winner it poadium mei masterfertellers Gjalt de Groot, Martin Scherstra, Doeke Sijens, Anita Terpstra en Jan Schokker. De sjuery sil alle ynstjoeringen beoardielje en nei 17 novimber ek fan kommentaar foarsjen.

De ferhalejûn is op freed 17 novimber yn kafee It Wapen fan Baarderadiel yn Jorwert en begjint om 20.00 oere. Mei muzyk fan Weima & Van der Werf. Der binne hapkes en drankjes. De tagong is fergees.