Eise Eisinga Planetarium kriget Wrâlderfgoedstatus

It is feest yn Frjentsjer, want fan hjoed ôf is it Eise Eisinga Planetarium in Unesco Wrâlderfgoed-erkenning riker. In prestaasje fan wrâldklasse der’t al tsientallen jierren oan wurke is. Fan de trettjin Nederlânske Unesco Wrâlderfgoeden binne no trije yn Fryslân te belibjen.

Keninklike Eise Eisinga Planetarium

In besite oan it planetarium is as in bûtenwenstige reis troch it sinnestelsel. It museum fertelt it ferhaal fan in wolkjimmer dy’t besleat om in wurkjend planetarium yn syn wenkeamer te bouwen. De Planetariumkeamer is wêr’t letterlik alles om draait. It model befettet seis planeten en wurket noch hieltyd. Dêrmei is it it âldst wurkjende planetarium op ’e wrâld. Neist de Planetariumkeamer kin troch it âlde wenhûs fan de famylje Eisinga kuiere wurde, is der in wiidweidige samling histoaryske astronomyske ynstruminten te bewûnderjen en fan alles oer de stjerrekunde te learen. In ynteraktive ûnderfining foar jong en âld.

Neffens museumdirekteur Adrie Warmenhoven is it gjin wûnder dat it planetarium de Unesco-status helle hat. “It Planetarium is echt unyk yn ’e wrâld. It âldste noch wurkjende planetarium, dêr’t sûnt 1781 besikers har alle dagen oer de skjintme fan ús stjerrestelsel en de stjerre himel ferwûnderje. Eisinga fertsjinnet dizze wurdearring troch de Unesco.”

Unesco Wrâldergoed yn Fryslân

Mei de offisjele beneaming yn Frjentsjer binne yn Fryslân fierwei de measte Unesco-plakken fan Nederlân te belibjen. Sa hawwe it ymposant Ir. D.F. Woudagemaal en de Waadsee dy status krigen. Dêrneist is haadstêd Ljouwert útroppen ta Unesco City of Literature. Om dy bysûndere plakken yn it omtinken te bringen, hat Visit Fryslân in spesjale Unesco-belibbingsrûte ûntwikkele. Dêrmei is it mooglik om yn fjouwer dagen fjouwer ferskillende wrâlderfgoeden te ûntdekken. Der wurdt ek ynspiraasje jûn om de besite mei moaie lokaasjes en aktiviteiten oan te foljen. De rûte is tige gaadlik om mei de kemper of auto te dwaan.

Op www.friesland.nl/beleef-unesco is ynformaasje oer it Eise Eisinga Planetarium en de oare Fryske Wrâlderfgoeden te finen.