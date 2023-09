Dûbelde Fryske Paradoks

Ynstjoerd



De Fryske Paradoks, sa’t dy troch it Frysk Sosjaal Planburo (SCP) definiearre wurdt, hâldt yn dat Friezen gemiddeld lokkiger binne as oare Nederlanners, wylst se ekonomysk sjoen earmer binne.

No lies ik koartlyn yn de krante dat yn Nederlân it tal selsdeadingen nearne sa heech is as yn Fryslân. Dat heart nochal tsjinstridich: oan ’e iene kant binne Friezen lokkiger as oare Nederlanners, mar oan ’e oare kant meitsje se earder in ein oan it libben.

Ik lei dat dilemma op 13 septimber foar oan direkteur Karen van Oudenhoven fan it SCP nei ôfrin fan har lêzing by de iepening fan it Akademysk Jier troch de Frjentsjerter Akademy yn de Martinitsjerke. Foar har wie it nij, mar se fûn it punt nijsgjirrich genôch om fierder te ûndersykjen.

Dus, wy bliuwe benijd.

Jehannes Elzinga, Frjentsjer