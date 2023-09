Dinosaurus Barry wurdt feild: ‘Tige goed bewarre bleaun’

Hy hjit fan Barry, is 150 miljoen jier âld, goed twa meter heech en fiif meter lang. Hjoed giet er yn in feilinghûs ûnder de hammer.

Barry is in kamptosaurus, in plante-itende dinosauriër dy’t yn it Juratiidrek libbe. Syn bonkerak waard yn de njoggentiger jierren yn de Amerikaanske steat Wyoming ûntdutsen troch paleontoloch Barry James, dy’t him Barry neamde. James begûn de restauraasje fan it bonkerak, letter naam in Italiaansk bedriuw, spesjalisearre yn it restaurearjen fan fossilen, it karwei oer.

Neffens kenners is it skelet yn tige goede steat. “It is in tige goed bewarre bleaun eksimplaar, wat frij seldsum is”, seit Alexandre Giquello fan it feilinghûs Hotel Drouot yn Parys, dêr’t de feiling holden wurdt. “De harsenpanne is foar njoggentich persint folslein en de rest fan it bonkerak is foar tachtich persint folslein.” It feilinghûs ferwachtet in opbringst fan tusken de 800.000 en 1,2 miljoen euro.

Yn it ferline binne dinoskeletten foar ferskate miljoenen feild. Earder dit jier smiet de feiling fan in dinosaurusbonkerak, gearstald út trijehûndert Tyrannosaurus rex-bonken, hast fiif miljoen euro op. Twa jier lyn waard it grutste Triseratopsbonkerak dat ea fûn waard, foar sân miljoen euro feild.