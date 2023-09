Dichter fan Fryslân: ludyk projekt yn Ljouwert

Foar Sigrid Kingma rint har perioade as Dichter fan Fryslân nei de ein. Yn it ramt dêrfan organisearret se op 5 oktober, as ien fan har lêste projekten, in grut dichtersbarren op it Aldehoustertsjerkhôf en yn Tresoar.

It programma begjint om 16.00 oere op it Aldehoustertsjerkhôf mei poëzy en ferskillende oare foarmen fan keunst. Foar gebou OBE sette Arjan Hut, Syds Wiersma en Christa Niklewicz ferhalen fan foarbygongers yn poëzy om en Erik de Boer skilderet op foardrachten fan Gabriëlle Terpstra, Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Martsje de Jong, Edwin de Groot en Sigrid Kingma. Tuskentroch is der poëtyske en dreamerige gitaarmuzyk.

Jûns, om 19.00 oere wurdt yn dichterskafee De Gouden Leeuw yn Tresoar it wurk dat middeis makke is presintearre. Der is in lêstafel dêr’t wurk fan Fryske dichters en skriuwers besjoen wurde kin, in iepen poadium en muzyk fan de literêre band Hûs fan de Skries.

Sigrid Kingma is noch oant novimber Dichter fan Fryslân. Har opfolger wurdt noch keazen troch in spesjale kommisje. Eardere Dichters fan Fryslân wiene Nyk de Vries en Eeltsje Hettinga.