In oade oan de bakstien en diskusjes oer it lânboubelied. De bruorren Van Rossem binne werom. Op 13 septimber start it fiifdielige seizoen dêr’t Maarten en Vincent van Rossem ferskillende plakken yn Nederlân yn opsykje en oan ’e hân fan aktuele tema’s ferbannen lizze tusken hjoed-de-dei en it ferline. Brekt mei it agressive Russyske bûtenlânske belied in nije Kâlde Oarloch út? En de bruorren geane nei Teksel, de thúsoarde fan Vincent. Hoe ferhâldt de prachtige natuer him dêr ta it toerisme?

Oflevering 1: Enerzjy yn Emmen

De fynst fan turf, ierdoalje en gas hawwe de skiednis fan Emmen en omkriten sterk bepaald. Op eigen wize ferdjipje Maarten en Vincent van Rossem har oan ’e hân fan fossile brânstoffen yn de opkomst en delgong fan de streek.

Oflevering 2: Natuer op Teksel

Teksel kriget alle jierren wer in miljoen besikers, en dat op in ynwenneroantal fan 13.500. De natuer, rêst en romte binne de magneten dêr’t de toerist him ta oanlutsen fielt. De Van Rossems sykje út oft harren favorite stikje Nederlân oan eigen sukses ûnder driget te gean.

Oflevering 3: De Haach en de Kâlde Oarloch

Brekt mei it agressive Russyske bûtenlânsk belied in nije Kâlde Oarloch út? Maarten en Vincent van Rossem binne yn De Haach. As residinsje wurdt de stêd karakterisearre troch in rige fan mysterieuze en stille oerbliuwsels út in perioade dêr’t it lân maatregels yn naam om de befolking tsjin in Russyske (nukleêre) oanfal te beskermjen.

Oflevering 4: Oade oan de bakstien

De bakstien: oerdeeglik en ienfâldich. Wat past better by Nederlân as dat ynlânske produkt? Foar in hiel gewoan ding dêr’t in hiele wrâld efter beskûlgiet, geane de Van Rossems nei Nimwegen en omjouwing. It ûnthjit in oade oan in hompe bakte klaai.

Oflevering 5: De knappe koppen fan Wageningen

Yn it plak dêr’t de beide bruorren opwoeksen binne, lizze de persoanlike oantinkens foar it gripen. De stêd is ek sintrum fan it lânbouûnderwiis. Mei alle diskusjes oer it te fieren lânboubelied stiet de Wageningske Universiteit folop yn ’e skynwerpers.

De broeders Van Rossem is in ko-produksje fan NTR en Skyhigh TV.

Utstjoering: De broeders Van Rossem is fan woansdei 13 septimber 2023 ôf om 20.35 oere wykliks te sjen by de NTR op NPO 2.