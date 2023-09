Plysje rydt om ’e nocht om ‘rituele klibermoard’ út

In yogales yn it Ingelske kustplak Chapel St Leonards is brút fersteurd troch de plysje. Foarbygongers hiene de plysje skille om’t se troch it rút fan in hoarekagelegenheid ferskate lichems ûnder tekkens lizzen sjoen hiene. Hja seine dat se oan in “rituele klibermoard” tochten.

Plysjes kamen manmachtich op it plak en stoarmen it gebou yn. Hja troffen in fan neat wittende yogalearares oan, en sân learlingen. “Ik tocht earst oan in grap”, seit yogalearares Millie tsjin de BBC. Mar doe lei se it ferbân mei twa minsken dy’t se efkes earder foar it rút stean sjoen hie. “Ik tink dat harren fantasy op ’e rin rekke is.”

De 22-jierrige yogalearares seit dat de learlingen mei de eagen ticht ûnder in tekken leine. De romte wie inkeld troch in pear kearsen ferljochte. De learares rûn klaaid yn in keep om de learlingen hinne, súntsjes op in trommel slaand. Letter begriep se wol dat de foarbygongers oan wat slims tochten. “De learlingen leine der sa rêstich, noflik en ûntspand.”

De plysje seit yn in reaksje dat efter it alarmearjende telefoantsje “goede bedoelingen” sieten en lit de saak gewurde. “Wy binne bliid dat elkenien feilich bliek te wêzen”, seit in wurdfierder. Yn it kafee dêr’t de yogales jûn waard, kinne se wol om it ynsidint laitsje, blykt út in ferklearring op Facebook. Takomstige pottekikers wurde gerêststeld: “Tink derom dat der jûns by ús faak yogalessen binne. Wy hawwe neat mei nuvere sekten te krijen.”