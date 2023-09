Betinking fan de Slach by Warns: in tradisjoneel barren

Ferslach

De frije sûne Fries. Dat wie it tema fan de Betinking fan de Slach by Warns dit jier. It waar wie goed, de foarsizzingen minder. It festival FrijSia koe troch mooglik stoarmwaar net troch gean. Der wie dit jier ek gjin tinte. De neisit wie dêrom – lykas fanâlds – yn it doarpshûs De Spylder yn Warns.

De betinking begjint om 13:45. Deifoarsitter Siemkje Sieswerda iepenet it barren diskear. Tradisjoneel wurdt dan earst de flagge hyst. Dat waard dit jier foar de earste kear dien troch Durk Sybesma en Theo Coehoorn. Eef Bruinsma soarget foar it hoarnsinjaal.

Neffens de tradysje ûntkomt men der as taskôger net oan om te sjongen. De mannichte begjint it Flaggeliet te sjongen. By it twadde kûplet ûntstiet der ienheid yn it sjongen. Sa, sa waait ús Fryske flagge!

Nei in wurd fan wolkom is der twa minuten stilte foar dyjingen dy’t oeral yn de wrâld sûnder dat se dat wolle by geweld belutsen wurde.

Archeolooch Robbert Velt út Wergea fertelt koart oer midsiuwske fynsten dy’t hy yn Fryslân dien hat. Velt beheint syn opgravingen ta Fryslân. Nettsjinsteande dat er syn ferhaal yn it Hollânsk docht, fielt er him in oprjochte Fries en wol er de Fryske skiednis yn byld bringe. Syn wichtichste konklúzje oer de midsiuwske Friezen: se fjochtsje in soad tsjininoar. Mar as der in mienskiplike fijân is, steane se man oan man. By de neisit docht er in langere presintaasje oer wat er yn de jierren allegearre út de Fryske grûn nei boppen helle hat.

Muzikale bydragen binne der fan Marcel Smit. Syn assosjaasje mei de sûne frije Fries is it nimmen fan in bearenburchje op de ‘freehied’. Sûn is it fansels ek. Mei syn liet Omstekeard soarge dit eigenwiis Westereentsje foar in nij wurd yn it wurdboek. Dat moast hjoed dus spile wurde. It publyk hie wille om syn ludike optreden.

Lêste sprekker is Anne-Goaitske Breteler, histoarika en antropologe út Peazens-Moddergat. Se hâldt in betooch oer hoe’t de Fryske identiteit de Friezen sûn en fearkrêftich makket. De Fryske identiteit is basearre op mienskip en kollektiviteit. Men kin jins eigenheid ek ferlieze as men altyd fan it kollektyf út hannelet. It binne twa kanten fan deselde medalje. De sprekster slút ôf mei de fraach oft de idee fan de frije Fries ús miskien krekt minder sûn makket. In moaie ûnderwerp foar it neipetear!

De Pewsumer Ridder André Freimut freget yn it Eastfrysk omtinken foar de earste ynternasjonale ‘Frieslandtag’. Dy sil op 25 novimber 2023 holden wurde yn de Johannes a Lasco Bibliothek yn Emden. Der is noch wol plak foar in pear bussen fol út Westerlauwersk Fryslân.

Oan de ein fan it offisjele part wurde de frijwilligers betanke. De deifoarsitter docht in oprop om frijwilligers foar it oare jier. Dy kinne har no ek noch melde fia ynfo@slachbywarns.frl. Nei it ôfsluten sjongt it publyk noch it Frysk folksliet. Under hoarnsinjaal wurdt de flagge strutsen.

Dan wurdt it wer stil op it klif. De minsken geane op hûs oan of sette ôf nei De Spylder foar in gesellich neipetear en in presintaasje fan Robbert Velt. De datum foar de folgjende betinking is ek al bekend: sneon 28 septimber 2024. Om 13:45 op it Reaklif.