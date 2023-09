Arjan Hut – Swiete prûmen, soere prûmen

Kollum

Freedtemiddeis komme de studinten foar Skriuwtraining A byinoar yn dBieb te Ljouwert. Efter de traaljes fan de âlde finzenis, dêr’t lokalen nammen ha as De Lik en De Nor, begjinne we altyd mei in gedicht. Diskear ha ik in âlden útsocht, in koart fers mei as titel This is just to say:

I have eaten the plums

that were in

the icebox and which

you were probably

saving

for breakfast Forgive me

they were delicious

so sweet

and so cold

Skreaun troch William Carlos Williams, publisearre yn 1934. Yn it Frysk soe it sokssawat wurde as Ik sis mar sa:

Ik ha

de prommen

út de kuolkast

opsnobbe dy’tsto grif

bewarje

woest foar

dyn brochje ferjou my

se wiene hearlik

sa swiet

en sa kâld

In ferneamd fers, sa koart en sa helder. Datst de prommen priuwe kinst, faaks hiel wat fertelle kinst oer it stel yn dit gedicht, dêr ha we it oer hân. En ek hoe’t de pr0mmen fan Williams yn 2017 in ‘meme’ waarden: op wat doe noch Twitter hjitte, fleagen de parodyen en fariaasjes it web oer, gauris yn kombinaasje mei de seiswurderoman dy’t oan Hemmingway taskreaun wurdt: “For sale. Baby shoes. Never worn.” Dan krigest soks as dit, twittere troch Adam O’Fallon Price:

I have eaten

the baby shoes

that were

for sale Forgive me

they were delicious

so small

and never worn

De mieningen ferskille oer sokke koarte fersen, mar ik fyn it o sa knap as in dichter it koart wit te hâlden. Ideaal om te dielen, om mei om te boartsjen en alsa in grutter publyk te berikken. Ha wy yn it Frysk ek sa’n fers? Ien dy’t my daliks yn it sin sjit, is De rop om Doede fan Hidde Boersma. Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma, makke der yn 2017 al in fariaasje of ferfolch op:

soe de rop om Doede rikke

boppe fluch ferkear fan kontintkreëarders

tusken minder skrutele reagearders

út de cloud wei troch Miss Google oplêzen



Hâldst de siken yn

spatst stikelich op

of wachtest oant in oar dat docht

wa is dy idioat dy’t sa om Doedes ropt?

hy sjocht dy ynkringend oan

mar hy moat him fersinne

do bist ommers gjin Doede

It orizjineel is werom te lêzen yn Boersma syn debútbondel dy’t yn 2008 by Friese Pers Boekerij ferskynde. De oer-Fryske namme Doede liket yn it fers ynspirearre op The Dude út de film The Big Lebowski fan tsien jier earder. It “Dudeïsm” waard dêrnei in sabeare religieuze beweging dy’t krekt as it personaazje yn de film, spile troch Jeff Bridges, yn it noflik en soargeleas neat dwaan. Dat liket my hearlik, sa licht en sa frij! Ja, in lêzer moat, tinkt my, wol in soere prom wêze, as Boersma syn Doedisme net op syn minst in glimk opropt.