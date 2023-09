Anne Dykstra: Plasse

Kollum

Unfoech praat (46)

Joast Halbertsma (1789-1869) hie in bulte niget oan folksleauwe en hy ferwurke it ek yn syn ferhalen en stikjes, bygelyks yn ’e Flotgaerzen fan 1854. Dêr stiet te lêzen: ‘Ien jongwiif, dy ien jier mannich sonder bernheljen by de man slept hie, mocht op krjemmesites (kreambesites) fen de krinteboalen alinne de plassen ite.’ Soks die soms fertuten, want yn in hânskrift fan Halbertsma lêze we: ‘Dat komt fen al dy plassen, de vrouw is zwanger.’ Halbertsma jout der noch in taljochting by. ‘Jonge vrouwen’, seit er, ‘geven de anderen op kraambezoeken de kapjes van het krentebrood te eten.’ Halbertsma syn ‘jonge vrouwen’ litte jin oan it Fryske jongwiif tinke. In jongwiif is in frou dy’t bernswier is, dy’t yn har jongwiifwêzen of yn har jongwivichheid is. Oan ’e ein fan ’e jongwivigens is it oan it jongwiivjen ta, dan moat se befalle.

Men soe sizze dat mei it bernheljen dêr’t Halbertsma it oer hat, it wurk fan ’e kreamheinster bedoeld wurdt. It giet lykwols wol deeglik oer it sels krijen fan bern, want Halbertsma seit yn syn wurdboek: ‘Myn wiif is oer it bernheljen hinne’, se is te âld om bern te krijen.