Amerikaanske kustwacht rêdt strâne Dútser op ûnbewenne eilân

De Amerikaanske kustwacht hat op de Bahama’s in Dútser fan in ûnbewenne eilân rêden. De man wie mei syn boat yn ’e problemen kommen en hold fan need trije dagen op Cay Sal ta, in ûnbewenne eilân tusken de Amerikaanske steat Floarida en Kuba. Earder melde de kustwacht dat it om in Nederlanner gie.

De rêdingsaksje wie heal augustus al, mar letter makke de kustwacht pas bekend dat de rêden man in 64-jierrige Dútser is. Hy waard út de loft wei opmurken om’t er ljochtkûgels ôffjurre. Hy hie ek grut ‘SOS’ yn it sân skreaun. De kustwacht liet doe iten, wetter en in radio delkomme. Mei de radio koe kontakt mei de man lein wurde. Hy koe úteinlik mei in boat fan de kustwacht oppikt wurde. De man hie in provisoaryske tinte foar himsels boud op it eilân.

Neffens in wurdfierder fan de kustwacht is de rêding in goed foarbyld fan wêrom’t minsken de juste feilichheidsfoarsjenningen oan board ha moatte. “As wy de ljochtkûgel net sjoen hiene, hie dit in stik minder suksesfol ôfrinne kinnen.”