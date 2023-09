Aant Jelle Soepboer foar Fryslân nei Twadde Keamer

Wethâlder Aant Jelle Soepboer fan Noardeast-Fryslân sil op 22 novimber meidwaan oan de Twadde Keamerferkiezingen. Hy stiet op nûmer 7 foar Nieuw Sociaal Contract, de nije partij fan Pieter Omtzigt. De FNP ûndersiket de mooglikheden om mear ynfloed yn De Haach te krijen. Dit liket in moaie kâns op in bettere fertsjintwurdiging fan Fryslân yn De Haach.

Hoewol’t Soepboer in soad foar de FNP en foar de gemeente Noardeast-Fryslân betsjut en docht, binne hy en syn partij fan betinken dat as er syn wurkfjild ferleit, dêr it belang fan Fryslân mei tsjinne is. Soepboer kin yn De Haach ambassadeur foar Fryslân en oare regio’s wêze.

Ien fan de kearnpunten fan Nieuw Sociaal Contract is in bettere geografyske sprieding fan Keamerleden oer Nederlân en it op ‘en nij besjen fan it kiesstelsel om dat mooglik te meitsjen. Dat past de FNP goed.

Aant Jelle Soepboer: “Net earder wie der in lanlike partij dy’t sa goed oanslút by myn tinken. Doe’t wy yn juny op in skûtsje oer de Snitsermar sylden, binne we as persoanen mei-inoar yn ’e kunde kommen. Dat paste goed. Ik haw lang neitocht oer dizze stap en besef dat ik in soad efter my litte moat en ek minsken teloarstel. Dochs fyn ik it belang foar de regio te grut om it net te dwaan. De regio, yn it bysûnder Fryslân, fertsjinnet in pûster wyn yn de seilen. Dy hoopje ik as ambassadeur fan it plattelân yn De Haach jaan te kinnen.”

Soepboer bliuwt FNP-lid, belutsen by de partij en efter de skermen aktyf. De FNP is wend om mei oare partijen yn Europa en de Earste Keamer gear te wurkjen. “Wa’t oer grinzen hinne sjen kin, kin in soad berikke”, seit foarsitter Jan Arendz. Yn Europa, dêr’t de FNP fia de EFA fertsjintwurdige is, sitte yn de fraksjes meastentiids ek leden út ferskillende partijen. “As Soepboer yn de Keamer komt jout ús dat wichtige yngongen yn De Haach en dat is ús wat wurdich. Ik bin der wis fan dat er de Keamer én Nederlân geregeldwei in Fryske bril op sette sil”, tinkt Arendz.