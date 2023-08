Yn de takomst (gedicht)

Om Fryske poëzy nei middelbere skoallen te bringen, skreau de Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma, in poëzijwedstriid út mei in tema binnen in eksakt fak, lykas wiskunde, natuerkunde, biology, skiednis, ierdrykskunde, skiekunde of ekonomy. It gedicht moast de lêzer op in oare wize nei de lesstof sjen litte. De winnende gedichten sille as posters opmakke en foarmjûn wurde troch Silke Boersma. Ien fan de winnende gedichten is fan Neeltje Terpstra.

Yn de takomst

Ik wie hjoed te let

by skiednis

mefrou wie net sa bliid

snap ik

By skiednis

is it net de bedoeling

datsto yn de takomst komst

Neeltje Terpstra

