Waarpraatsje: Wykein noch ritich

DE JOUWER – It waar gie dizze wike bot hinne en wer, mar tongersdei en freed wiene noch wol kreas. Waarm wie it perfoarst net. Yn it wykein bliuwt it ûnstabyl.

Sneon is it earst noch wol kreas waar, mei miskien noch wat damp en letter sinne, mar yn ‘e rin fan sneontemoarn rekket de loft berûn en falle der in pear buien. De kâns op tonger is net hielendal útsletten. By in swakke oant matige sude- oant súdwestewyn wurdt it 20 graden.

Snein falle der ek in pear flinke buien en wy sjogge de sinne net in soad. De wyn komt út it noardwesten en is matich. It wurdt net folle waarmer as 18 graden.

Nei it wykein knapt it waar dan lang om let op. Letter yn ‘e wike kin it simmersk waarm wurde.

Jan Brinksma