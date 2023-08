Waarpraatsje: Wiete boel

DE JOUWER – De iene bui jage tiisdei hast de oare en op guon plakken hat it eaze. It bliuwt foarearst tige wiet.

Tiisdeitenacht liket it drûch te bliuwen en it wurdt in graad of 15. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns stiet wat mear wyn.

Woansdei set it al gau wer op in reinen en dat kin ek wol in skoft duorje. De sude- oant súdwestewyn is matich en it kin miskien krekt 20 graden wurde.

Oant yn de nije wike bliuwt it gjin dei drûch en it sil grif net waarmer as 20 graden wurde.

Jan Brinksma