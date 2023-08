Waarpraatsje: Waarme wike

DE JOUWER – Nei in kreas wykein mei op sneon wol folle mear wetter as ferwachte wie, krije wy no in simmerske wike.

Moandeitenacht is de loft foar in part berûn. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns is de wyn matich út it súdwesten. Mei 17 graden is it in waarme nacht.

Tiisdei skynt de sinne flink en by in swakke oant matige súdweste- oant westewyn leit de temperatuer tusken 21 en 24 graden.

Woansdei feroaret der hast neat oan it rêstige simmerwaar.

Jan Brinksma