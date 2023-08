Waarpraatsje: Waarme freed

DE JOUWER – De sinne hie it tongersdei yn Fryslân hiel dreech en it bleau in skiere dei, mar mei 20 graden en net in soad wyn wie it wol noflik. Freed wurdt it simmersk waarm.

Tongersdeitenacht kin it opklearje. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns is de súdeastewyn matich. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Freed skynt de sinne, mar yn ‘e middei kin de loft foar in part ek wer berûn reitsje. De sudewyn is swak oant matich en de temperatuer leit tusken 23 en 26 graden.

Yn it wykein bliuwt it kreas, mar net hielendal stabyl simmerwaar.

Jan Brinksma