Waarpraatsje: Waarm wykein

DE JOUWER – It wie freed lang skier, mar lang om let kaam de sinne derby en waard it waarm. Dat bliuwt it yn it wykein ek.

Sneon skynt de sinne geregeld, mar der soe ek in (tonger)bui falle kinne. De matige wyn komt earst út it súdeasten, mar rommet letter nei it súdwesten oant westen. De temperatuer leit om de 24 graden hinne.

Snein bliuwt it drûch en wy sjogge de sinne wat mear as sneon. By in matige westewyn wurdt it 24 graden.

Moandei feroaret der net in soad. De sinne skynt, mar it sil, krekt as yn it wykein, net in strieljende dei wurde. De swakke wyn komt út it westen en mei 24 graden is it wer in waarme simmerdei.

Jan Brinksma