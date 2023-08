Waarpraatsje: Waarm simmerwaar

DE JOUWER – It is waarm simmerwaar en dat bliuwt it ek noch in skoft.

Woansdeitenacht kin it opklearje en by in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer om de 10 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne sa út en troch, mar in strieljende dei wurdt it net. De noardeastewyn is swak oant matich, by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. It wurdt 20 graden.

Fan freed ôf wurdt it waarmer.

Jan Brinksma